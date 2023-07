FOTO FV, Municipio di Bagno a Ripoli illuminato di viola

Fonte: Dal nostro inviato Giacomo Galassi

Siamo ormai vicini alla data di inizio del ritiro estivo della Fiorentina e Bagno a Ripoli si prepara ad accogliere Italiano e la sua truppa nel nuovissimo Viola Park. Come testimoniato dalle immagini di Firenzeviola.it il municipio della città è illuminato di viola proprio per l'occasione. Oltre a ciò per le vie di Bagno a Ripoli sono presenti bandierine viola, vetrine e negozi preparati ad hoc.