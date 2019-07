FOTO FV, Lirola a Firenze: "Che gioia. Pradè...”

Primo giorno viola anche per il nuovo terzino destro della Fiorentina, Pol Lirola: lo spagnolo, reduce dalla vittoria dell'Europeo Under 21, è arrivato questa mattina in treno direttamente da Vipiteno e ha raggiunto la stazione di Firenze Campo di Marte per iniziare a lavorare coi nuovi compagni. Queste le foto ed i video dello spagnolo realizzati da Firenzeviola.it: “Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, da quando mi ha chiamato la prima volta il direttore Pradè non ho pensato ad altro che a venire qui. Sono molto felice”.