FOTO FV, Le immagini più belle di ACF-Bologna

La vittoria in trasferta che mancava da settembre alla Fiorentina è finalmente arrivata. Ecco dunque gli scatti più belli della partita tra Fiorentina e Bologna fatti per Firenzeviola ed in particolare l'esultanza viola (oggi in maglia gialla) sui gol di Maleh di rapina in area (primo in serie A per lui), Biraghi sulla bella punizione all'incrocio dei pali (e il gol dedicato a DA13, numero mimato con le mani) e Vlahovic su rigore.