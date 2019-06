FOTO FV, Laurini e Linda: sì tra i compagni viola

Amore a prima vista, tre anni fa quando lui giocava nell'Empoli, in un locale della Versilia, suggellato un anno e mezzo fa dalla nascita di Diego; ed oggi finalmente Vincent Laurini e Linda Ricci hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi nel Duomo di Pietrasanta. La sposa è arrivata in carrozza, in un tradizionale abito bianco che ne ha esaltato la bellezza naturale. Ad aspettarla il giocatore della Fiorentina e il piccolo Diego, vestiti rigorosamente uguali. La cerimonia è stata semplice, come sono sempre stati gli sposi, ma emozionante. Tra gli invitati tanti compagni di squadra di Laurini, attuali (Vincent è stato sempre punto d'unione tra il gruppo francese è quello italiano) ed ex, come Benassi, Veretout, Ceccherini, Mirallas, Eysseric, Saponara, Sportiello e Maccarone tra gli altri. Il ricevimento si è svolto nella villa di famiglia di Linda sempre a Pietrasanta. Ecco gli scatti realizzati in esclusiva da Firenzeviola.it.