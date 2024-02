FOTO FV, In tanti alla camera ardente per Kurt Hamrin

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

Per omaggiare la leggenda della Fiorentina Kurt Hamrin, scomparso nella giornata di ieri a 89 anni, la città di Firenze ha deciso di allestire una camera ardente all'interno della sala monumentale dello stadio Artemio Franchi. La camera sarà aperta oggi, lunedì 5 febbraio, dalle 16 alle 21 e domani, martedì 6 febbraio, dalle 9 alle 21. Sopra la bara del campione viola è presente la maglia storica con cui giocava e una maglia della Fiorentina di oggi con il numero sette con su scritto "Hamrin".

Oltre alle maglie sono presenti tre cuscinetti, uno della Fiorentina, uno della famiglia e uno delle "storie viola" ovvero le ex "glorie viola" con cui Hamrin ha giocato diverse partite, e una foto dello svedese con la riproduzione delle Coppe vinte. Come mostrato dalle immagini realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it sono tanti i personaggi che hanno voluto fare un saluto all'"uccellino", dai tifosi viola ad altri ex giocatori della Fiorentina. All'interno della camera ardente sono presenti anche tutti e cinque i figli di Hamrin, con le due figlie Susanna e Erica che sono arrivate direttamente dalla Svezia mentre gli altri tre figli vivono tutt'ora a Firenze, e il nipote Matteo Roggi figlio di Moreno e Susanna.