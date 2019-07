FOTO FV, Il pullman che fa impazzire i tifosi viola

Il pullman che sta facendo impazzire tutta Firenze ha accompagnato anche oggi la squadra all'allenamento. Le foto di FirenzeViola.it evidenziano bene la straordinaria creatività artistica avuta per realizzare i disegni di questo mezzo utilizzato quasi sempre dalla Fiorentina qua negli USA: si tratta di adesivi di un costo totale intorno ai 15.000 dollari che vengono tagliati con il coltello in corrispondenza delle aperture degli sportelli. Importante comunque sottolineare come la eventuale duplicazione in Italia potrebbe avere un costo minore anche se tra gli eventuali problemi nel nostro paese ci sarebbe quello della copertura sul retro del vetro, necessaria per mantenere alta la sicurezza degli atleti e dello staff a bordo in caso di agguati di tifosi.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato colui che ha voluto fortemente la realizzazione di questo mezzo, ma la sua idea è poi stata sviluppata anche dalla Stilli Solutions, azienda partner di ACF che ha realizzato anche il Village a Moena ed è quindi evidente, come già accennato sopra, la volontà di riprodurlo in Italia dato che è quasi impossibile o comunque poco conveniente, portare lo stesso dall'America in Europa.



Tra le problematiche l'eventuale uso in esclusiva del pullman da parte della Fiorentina visto che il mezzo in questione è noleggiato. In Italia soltanto il Genoa possiede un mezzo di questo tipo (il costo è intorno ai 500 mila euro) mentre altri club lo noleggiano in esclusiva come nel caso della Juventus. Per alcune compagnie, come nel caso delle fornitrici di mezzi a Torino e Udinese, non è un problema lasciare il pullman in questione in esclusiva, ma è evidente che chi decidesse di impiegarlo per altri usi potrebbe non avallare la decisione.

Analizzando i dettagli di questo pullman si nota come sul lato destro siano raffigurati Ponte Vecchio, uno dei simboli del capoluogo toscano, ed una festa allo stadio con le scritte #QUESTAÈFIRENZE ed ACF FIORENTINA ben visibili. Si possono vedere anche i giocatori che in questo periodo hanno fatto parte dei viola abbracciarsi e festeggiare insieme con la maglia numero 9 di Giovanni Simeone che si intravede tra le tante.

Il lato sinistro invece lascia spazio ad una gigantografia di un tecnico il quale è però raffigurato dal busto in giù e riconoscibile dal fischietto che tiene in mano, ma di cui non si conosce l'identità non essendo riprodotta la faccia. La scritte che campeggiano qua sono invece #THISISFLORENCE e ACF FIORENTINA per dare sempre una dimensione internazionale a tutto quanto. La parte più importante in evidenza però è sicuramente la coreografia dell'Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Juventus del '91 quando per la prima volta Roberto Baggio tornava nello stadio che lo aveva visto protagonista proprio con il club gigliato ed i monumenti splendidi e più celebri della città di Firenze.

Una foto del Lungarno con il Duomo che spicca sopra è invece ciò che viene riprodotto sul lato guida con il retro del pullman invece occupato totalmente dallo stemma della Fiorentina, il tutto ovviamente su uno sfondo viola. Manca solo da verificare la fattibilità, ma l'idea di riproporre questo pullman in Italia e di usarlo per gli spostamenti della squadra durante la prossima stagione è concreta. Il tempo ci dirà se sarà anche realizzabile o meno.