FOTO FV, Il corteo dei 1500 tifosi viola a San Gallo

Fonte: dal nostro inviato in Svizzera Tommaso Loreto

Come mostrano le immagini confezionate dalla redazione di FirenzeViola.it, i tifosi della Fiorentina stanno "colonizzando" San Gallo. Con un corteo pacifico accompagnato da cori, i 1500 tifosi viola accorsi al seguito della propria squadra del cuore si stanno facendo notare nella città svizzera dove tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo per il match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Conference League. Ecco le foto: