FOTO FV, Ecco i primi tifosi allo stadio: attesi in 30mila

Fonte: dal nostro inviato a Belgrado Dimitri Conti

Fra poche ore la Fiorentina scenderà in campo a Belgrado per l'amichevole con la Stella Rossa. Come documentato dalle foto scattate, in calce, da FirenzeViola.it, i primi tifosi serbi stanno arrivando allo stadio Rajko Mitić, noto anche come Marakàna. Secondo quanto raccolto da FV, si attendono almento 30.000 spettatori questa sera per il primo test amichevole internazionale della squadra di Vincenzo Italiano.