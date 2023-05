Fonte: Luciana Magistrato

Stanno giocando in questi minuti Spezia e Milan, gara valida per il 35esimo turno di campionato. Come testimonia l'immagine raccolta da FirenzeViola.it, allo stadio Picco è presente anche Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina. Possibile la sua presenza sia legata a motivi di mercato.