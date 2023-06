FOTO FV, Aquilani: cena con De Zerbi a Firenze. Presto…

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

Serata all'insegna dell'amicizia e del buon cibo per l'ormai ex tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani e il suo vice Christian Agnelli: come mostra l'immagine di Firenzeviola.it, l'ormai il nuovo allenatore del Pisa (la firma arriverà nelle prossime 48 ore) ha infatti trascorso la cena in un noto ristorante del centro storico di Firenze (La Buca di San Giovanni, frequentata tra l'altro anche da altri viola, il presidente Commisso in primis) in compagnia di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, e del suo staff. Un modo per salutare vecchi amici e per caricarsi nel modo migliore in vista della nuova avventura tra i professionisti.

De Zerbi tra l'altro domani riceverà il trofeo Maestrelli a Montecatini. Ecco l'immagine di Firenzeviola.it: