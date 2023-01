FOTO FV, Ag. Cittadini in visita ai viola: presto novità?

Visita importante a livello di mercato quest'oggi in casa Fiorentina: come mostra la foto di Firenzeviola.it, presso il centro sportivo "Astori" si è infatti visto l'ex giocatore viola e dell'Atalanta Luca Ariatti, oggi agente - tra gli altri - del giovane difensore del Modena (ma di proprietà dell'Atalanta stessa) Giorgio Cittadini, centrale classe 2002 di recente accostato proprio alla squadra di Vincenzo Italiano. Da capire se la visita odierna sarà importante per tracciare il futuro immediato dell'ex nerazzurro, che sembra un'idea soprattutto per l'estate per il club di Commisso.