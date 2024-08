FOTO, Fiorentina subito al lavoro, obiettivo Conference

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la partita di ieri la Fiorentina è tornata subito al lavoro, con una seduta mattutina. Scarico per i giocatori titolari ieri, partitella per chi ha giocato pochi minuti o è rimasto in panchina. Con il Puskas in arrivo giovedì per l'andata dei playoff di Conference, non c'è tempo per tirare il fiato e Palladino sta già facendo le prove. Il club ha pubblicato in queste ore le foto dei giocatori in campo.