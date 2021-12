FOTO, Festa in Primavera: allo Yab a far baldoria

Festa sul campo ma anche e soprattutto fuori: è stata una lunga serata da urlo quella che ha visto protagonista ieri la Fiorentina Primavera, che dopo il successo ai rigori contro l'Empoli nella finalissima di Supercoppa italiana al Castellani (6-7) si è poi concessa un meritato post-partita in discoteca per festeggiare il trofeo: come testimoniato da buona parte dei baby viola sui propri social, la squadra - assieme al tecnico Aquilani e a buona parte dello staff - ha passato la nottata in uno dei locali più famosi del centro di Firenze, ovvero lo Yab: tante bollicine, musica alta e sana euforia per celebrare la conquista (sofferta) di un trofeo che dalle parti di Viale Fanti mancava da 10 anni. Ecco alcuni scatti della serata con i viola in pista, da Krastev ad Andonov passando per Bianco e Munteanu: