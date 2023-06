INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, INCONTRO TRA GLI AGENTI ED ITALIANO IN UN HOTEL In un hotel nei pressi del Viola Park è andato in scena nella serata un confronto tra Vincenzo Italiano ed i suoi agenti italiani, l'avvocato Caliandro e Diego Nappi (in foto). Il tecnico, che proprio oggi si è accordato con la Fiorentina dopo un pranzo con... In un hotel nei pressi del Viola Park è andato in scena nella serata un confronto tra Vincenzo Italiano ed i suoi agenti italiani, l'avvocato Caliandro e Diego Nappi (in foto). Il tecnico, che proprio oggi si è accordato con la Fiorentina dopo un pranzo con... NOTIZIE DI FV CONTRATTI, LE SCADENZE IN CASA FIORENTINA: IL PUNTO Conclusa da poco la stagione, per la Fiorentina è tempo di calciomercato e questioni contrattuali. Sicuramente la società gigliata potrà contare su un elemento importante per attirare giocatori importanti e per far restare quelli già... Conclusa da poco la stagione, per la Fiorentina è tempo di calciomercato e questioni contrattuali. Sicuramente la società gigliata potrà contare su un elemento importante per attirare giocatori importanti e per far restare quelli già... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi