FOTO, Castrovilli conferma ritorno in gruppo: "I'm back"

L'infermeria viola si sta via via svuotando ed oggi è toccato a Gaetano Castrovilli tornare ad allenarsi con il gruppo, come anticipato da Firenzeviola. Il giocatore si è operato ad inizio stagione, dove la bocciatura alle visite del Bournmouth, e per questo non si è mai potuto allenare con la squadra, fuori anche dalle liste. E' lo stesso centrocampista che ha voluto poi condividere sui social la soddisfazione per questa importantissima tappa che potrebbe avere anche dei risvolti sulla sua stagione (qualora fosse reintegrato nelle liste):