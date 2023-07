FOTO, Casini: "Con V. Park B.a Ripoli nel mondo"

Bagno a Ripoli si tinge di viola per dare il benvenuto alla Fiorentina, da domani in ritiro al Viola Park, come già anticipato dalle immagini di Firenzeviola in questi giorni. Dal Comune proprio oggi una specie di "taglio del nastro" delle iniziative: "Si tingono di viola le vie della cittadina che da domani, mercoledì 12 luglio, con l’insediamento della Prima squadra al nuovo centro sportivo diventerà a tutti gli effetti la nuova casa della Fiorentina - si legge in una nota - Il palazzo comunale, in piazza della Vittoria, in queste sere illuminerà la propria facciata di viola in segno di benvenuto per il club gigliato. Numerose file di bandierine viola saluteranno l’arrivo della società lungo la via Roma, mentre i commercianti del Centro commerciale naturale di Bagno a Ripoli hanno addobbato le vetrine a tema Fiorentina".

“Bagno a Ripoli entra a far parte della grande storia della Fiorentina – dichiara il sindaco Francesco Casini -. Con l’arrivo della Prima squadra al Viola Park arriva a compimento un progetto avviato solo tre anni fa e concluso a tempo record. Il Viola Park porterà il nome di Bagno a Ripoli nel mondo, ci faremo trovare pronti per questa sfida importante a tutti i livelli, sarà una grande opportunità e una grande festa”.

Nelle immagini, il sindaco e ad alcuni cittadini, i commercianti del CCN di Bagno a Ripoli e una delegazione del Viola Club Bagno a Ripoli “Niccolò Galli”.