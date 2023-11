FOTO, Batistuta a cena con Infantino e Beltran

Gabriel Omar Batistuta, Lucas Beltran e Gino Infantino: la storia insieme al futuro viola, in uno scatto postato poco fa da Beltran sui propri profili social. Cena fiorentina per Bati che, presente in Toscana per la partita di beneficenza di Empoli a cui a partecipato sabato scorso, ha voluto incontrare i due argentini della Fiorentina presenti a Firenze (gli altri, Quarta e Nico Gonzalez, erano in Sudamerica per rispondere alla convocazione dell'Albiceleste) ai Tredici Gobbi, noto locale del centro di Firenze.

"Un immenso piacere" ha commentato sul proprio profilo Instagram Beltran, che ha ringraziato così il re Leone per la presenza e, probabilmente, per i consigli. Ecco la foto postata dal Vikingo: