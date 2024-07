FOTO ACF, Moise Kean al Viola Park con Palladino

© foto di ACF Fiorentina

Moise Kean è arrivato in tarda serata al Viola Park per prendere coscienza della struttura che lo vedrà protagonista nei prossimi mesi e in vista delle visite mediche in programma domani mattina. L'ormai prossimo attaccante della Fiorentina - come mostrano le immagini pubblicate dallo stesso club sui propri account social - ha avuto anche modo di conoscere il suo nuovo allenatore Raffaele Palladino, sorridente nelle foto insieme al classe 2000. Ecco le immagini: