FOSCHI A RFV, Nella Viola vedo poca passione

L'ex dirigente sportivo Rino Foschi è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole, a iniziare dalla lite tra Joe Barone e il tifoso dopo Fiorentina-Empoli: "Bisogna stare più sereni e calmi, Barone non doveva dire certe cose al tifoso che non esistono. Poi il dg viene da un mondo completamente diverso da quello che è il calcio italiano".

Si può fare calcio anche senza le infrastrutture?

"Certo, a Firenze c'è uno stadio vecchio e tra l'altro bellissimo, dunque io non lo toccherei... Parliamoci chiaro, il calcio si fa ugualmente, serve la soluzione migliore per tenere alta la squadra e una classifica buona. Questo non è più calcio... Si parla solo di guadagni, io invece sono un passionale".

Eppure c'è chi riesce a fare calcio anche senza spese folli...

"Il Lecce, l'Atalanta... Eccetera. A me dispiace tanto per la Fiorentina perché in società non c'è passione. Si parla sempre e solo di soldi. Gli acquisti si possono sbagliare. Qualcuno non ha resto e non si è inserito bene, ora testa alla fine della stagione e tireremo le fila".