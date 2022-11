FOSCHI A RFV, Alti e bassi? Normale. La sosta...

Il dirigente sportivo Rino Foschi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione Palla al centro.

Un commento sulla Conference?

"La Lazio ha sempre alti e bassi. La Fiorentina si è comportata bene, ha fatto anche ieri una bella partita. Dico che è stata una giornata positiva al di là degli avversari, perché sono sempre match scorbutici".

Continua: "Io penso che i viola faranno un cammino diverso. Italiano sta lavorando e ha corretto le cose che non andavano. Ad esempio ieri Barak ha fatto una bella partita. La Fiorentina sta crescendo e deve continuare a farlo".

Come vede Barak?

"Lo seguivo dai tempi di Verona. Non è facile inserirsi subito. Può fare più ruoli, e vedrete che dopo il mondiale renderà ancora di più. Sono comunque convinto che la viola si risolleverà e migliorerà la classifica, magari intervenendo nel mercato di gennaio. Il gruppo sta lavorando e vedrete che alla fine la cosa pagherà".

Prosegue: "Firenze è una piazza bellissima e difficilissima, abituata sempre bene. Ai tempi di Corvino e Prandelli i viola andavano in Champions, poi nel percorso ci sono stati altri alti e bassi. Noi parliamo della Fiorentina, ma ad esempio anche altre squadre hanno avuto questi momenti e le motivazioni sono tante: in ogni caso in queste condizioni è normalissimo".

Come si gestiscono i giocatori nelle ultime partite in vista del mondiale?

"Per tante squadre sarà così, dovranno gestire i nazionali. Si perde qualcosa nel complesso, quello sicuramente".

Cosa farebbe nella sosta? Un ritiro?

"Le soste a volte sono state anche più lunghe. Una volta portai la squadra a Malta, per migliorare e stare meglio fisicamente. Farei un ritiro particolare, ovviamente non punitivo: non ci deve essere malcontento, tutti devono essere contenti. Poi la Fiorentina prenderà la sua decisione".