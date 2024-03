FORMAZIONE, Biraghi avanti su Parisi. Niente Nico dal 1'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Piccolissimo turnover in vista per la Fiorentina di Vincenzo Italiano attesa stasera dal ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Non certo in porta, con Terracciano sempre in campo vista l'assenza di Christensen. Un primo cambio dovrebbe essere sulla fascia destra, dove Faraoni sarà chiamato a sostituire Kayode dall'inizio. Al centro della difesa Martinez Quarta prenderà il posto di Milenkovic (squalificato) al fianco di Ranieri, mentre a sinistra ancora Biraghi in vantaggio su Parisi.

A centrocampo dovrebbe essere il duo Mandragora-Bonaventura a partire dall'inizio, davanti a loro Beltran tornerà dal 1' dopo l'ottima prova all'andata. Sulle fasce Nico Gonzalez non sarà forzato dall'inizio e toccherà dunque a Sottil e Ikoné, al centro dell'attacco Nzola in cerca del gol come fatto a Budapest. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Sottil; Nzola. All. Italiano

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalaili, Kinda; Pierrot. All. Dego