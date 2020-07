FONSECA, I viola stanno bene, sarà una gara dura

Ha parlato il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della gara tra Roma e Fiorentina. Di seguito le sue parole.

Quanto può crescere ancora la Roma?

"La squadra sta in un buon momento, sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere su tutti i livelli. E' importante dire che ora pensiamo solo al campionato. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione. La squadra sta bene ha trovato fiducia con questo modulo. Dobbiamo far bene ora per arrivare alla partita con il Siviglia"

Domani Zaniolo potrà giocare titolare?

"Vediamo domani. E' vero che Zaniolo è stato molto bene nell'ultima partita, ma non possiamo dimenticarci che Zaniolo non si è allenato molto prima della Spal. E' importante gestirlo bene dopo sei mesi di infortunio".

Come si può rimediare agli errori tattici con poco tempo per allenarsi?

"E' vero che non abbiamo molto tempo, ma parlo con i giocatori e abbiamo i video da far rivedere. Lavoriamo sempre per migliorare le situazioni che non sono andate bene la volta prima".

E' preoccupato del non poter inserire Smalling nella lista Uefa?

"Sono totalmente concentrato su domani. Non ho pensato all'Europa League".

Visto quanto successo con Zaniolo, la prossima volta che ci sarà un caso analogo si comporterà allo stesso modo?

"Per me non è stato un caso. Ho sempre detto la verità. Per me non c'è nessun problema qui. Abbiamo parlato con Nicolò e andava tutto bene".

Che idea si è fatto sulle ipotesi di cessione di Dzeko?

"Non penso al mercato, ma solo alla Fiorentina".

Come sta Dzeko? Le sembra scontento?

"Sta bene, non è scontento. E' molto motivato. E' importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è"

In Europa League con la squalifica di Veretout, è possibile che Pellegrini o Mkhitaryan giochino in mediana?

"Io penso solo alla Fiorentina ora. Conta domani"

Nel post Spal ha elencato i nomi di giocatori stanchi. Kolarov e Bruno Peres possono tirare il fiato o possono giocare dall’inizio?

"Possono giocare domani".

La marcatura a uomo l’ha imparata dal campionato italiano?

"Non siamo una squadra che marca a uomo, ma abbiamo delle zone di pressione dove dobbiamo essere aggressivi".

Fiorentina Roma fu una delle partite migliori. E’ cambiata di più la Roma o la Fiorentina da quella sfida?

"Abbiamo cambiato modo di giocare, ma la Fiorentina è in un ottimo momento. Non hanno perso le ultime 6 partite, hanno pareggiato con l’Inter e stanno molto bene. Sarà una partita diversa e molto difficile contro una squadra che sta molto bene"

Ormai è una volata tra Roma e Milan per il quinto posto. Il pareggio di ieri è una possibilità per allungare sui rossoneri visto poi il calendario?

"Non so quali sono le partite facili qui. Non so se il calendario loro è più facile. Dobbiamo pensare alle nostre partite e vincere domani contro una squadra che sta molto bene".