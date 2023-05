FOCUS FV, St. Jakob Park: il gioiello del Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sarà un clima dalle grandi occasioni. Tutto, pressoché, sold out il St. Jakob Park di Basilea in occasione del ritorno della semifinale di Conference League tra gli elvetici e la Fiorentina in programma domani alle ore 21. Circa 2000 (LEGGI QUI) i tifosi di fede gigliata in arrivo nell’affascinante impianto dei rossoblù.

Il St. Jakob Park viene inaugurato nel 2001 ed è, da allora, lo stadio di calcio più grande in Svizzera. La sua capienza è di circa 38000 posti e tutti praticamente al coperto. Al suo interno, riporta il sito Basel.com, è possibile trovare uno shopping-center e, addirittura, una casa di riposo. Progettato sulla falsa riga di stadi iconici come l’Allianz Arena di Monaco o lo Stadio nazionale di Pechino dagli architetti Herzog e de Meuron.

Una struttura molta bella anche da vedere dall’esterno e con un tifo molto caldo. Ma la Fiorentina, per raggiungere la finale di Praga, non dovrà farsi intimorire dalla rovente atmosfera sugli spalti che si prosepetta. Di seguito, alcune foto e video realizzati dai nostri invitati a Basilea per vedere ancora meglio il St. Jakob Park.