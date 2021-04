FLACHI, Giochi chi ha meno paura ma i tifosi...

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato delle possibilità di salvezza della Fiorentina: "Ora deve giocare chi ha meno paura perché con la paura anche il giocatore più forte può andare in difficoltà. La Fiorentina in questo momento è ultima per motivazioni. Le squadre che stanno lottando per la salvezza infatti hanno un grande carattere e al momento sono superiori alla Fiorentina. Basti pensare a come hanno vinto Cagliari e Torino le ultime loro partite, in rimonta che ha dato loro entusiasmo per quello i sardi possono andare a vincere anche a Udine, non do per scontato invece che la Fiorentina faccia punti a Verona. Capisco la delusione dei tifosi, ma in questo momento l’unica cosa da fare è sostenere la squadra per aiutarla a raggiungere l’obiettivo"