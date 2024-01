FISIOT. ARTHUR, Non ancora la sua versione top. Futuro...

FirenzeViola.it

All'interno delle colonne del Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina è possibile leggere una lunga intervista fatta ad Adrian Martinez Castro, fisioterapista del regista della Fiorentina Arthur Melo. Queste le sue parole: "Arthur non lascia nulla al caso ma lavora in tutte le sfere che lo riguardano, dentro e fuori dal campo. E' un piacere seguirlo. Come è nato il nostro rapporto? Durante la sua seconda stagione al Barcellona Arthur ebbe un problema di pubalgia e allora inizia a seguirlo: da quel momento è nato un bel rapporto professionale e di amicizia".

Su come sta giocando a Firenze: "La miglior versione di Arthur continua ad essere quella del Barcellona ma la Fiorentina, grazie al gioco espresso da Italiano e alla fiducia che il tecnico ripone in lui, lo sta aiutando a tornare a quei livelli lì. Arthur mi dice sempre che a Firenze si trova bene e che è stata la miglior scelta che potesse fare, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche per quanto riguarda la sfera privata".

Sull'obiettivo Champions: "Non so se possa essere un traguardo raggiungibile ma so che quando si hanno in rosa giocatori come Arthur allora si hanno più chances".

Sul futuro del brasiliano: "Nessuno sa cosa succederà domani ma lui adesso è molto concentrato e contento sul presente in viola".