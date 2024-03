FIRENZE-POZZALLO, Filo conduttore nel segno di Joe

FirenzeViola.it

Dopo l'abbraccio di 10mila persone a Firenze, oggi a Pozzallo Joe Barone riceverà l'abbraccio della sua città di origine con l'apertura della camera ardente e, domani, la messa prima del rientro definitivo in America dove vive la sua famiglia. Anche quello di oggi sarà un abbraccio sincero dei suoi compaesani, con il sindaco in testa e soprattutto le società giovanili affiliate anche per sua volontà che puntava a colorare di viola tutta Italia proprio con le affiliazioni. Anche per questo la Fiorentina sarà presente, oltre che con il dt Nicolas Burdisso e il team manager Simone Ottaviani molto legati al dg, il responsabile e il capo scouting del settore del settore giovanile Valentino Angeloni e Maurizio Niccolini. Un filo legherà dunque Pozzallo e Firenze in questa giornata ancora all'insegna di Joe Barone. Di sicuro anche il presidente Commisso, pur non potendo essere a Pozzallo, seguirà tutto da Firenze.

SQUADRA - Firenze dove al Viola Park la Fiorentina è ripartita ieri, focalizzata più che mai a regalare a Barone soddisfazioni che in queste stagioni sono sfuggite per un soffio. La squadra questa mattina torna ad allenarsi sul campo con Italiano che, in attesa dei nazionali, vuole recuperare sia Christensen, utile da qui alla fine per far rifiatare Terracciano in qualcuna delle tante partite che aspettano i viola, sia Kouame e i due reduci dalle operazioni, in particolare Castrovilli visto che Dodo è comunque già tornato in campo e per lui si tratta solo di aumentare, senza rischi, il minutaggio.

SOCIETA' - C'è un terzo fronte infine sul quale è impegnata la Fiorentina e Rocco Commisso in particolare, quello di cercare di far ripartire la Fiorentina e farla tornare alla quasi normalità (parola per ora difficile da pronunciare senza Joe Barone) in tutti i comparti, scossi ovviamente dalla perdita del direttore generale che teneva tutto sotto controllo. Per il momento sarà il presidente a tirare le fila, aiutato da Mark Stephan e gli altri stretti collaboratori, parlando con i dipendenti ma lasciando le cose al suo posto, in attesa poi di pianificare il futuro.