FIORINI A RFV, Condizione ok per il gran finale

Il preparatore atletico Stefano Fiorini ha parlato della condizione atletica della squadra a "Viola amore mio" su Radio Firenzeviola, a partire dalle impressioni sulla prestazione di ieri: "Ho visto una bella fiorentina, ieri sera mi sono divertito molto. Ci sono segnali importanti, come Nico che fa dei recuperi difensivi all'88'. Nella prima parte della stagione non aveva mai giocato, un giocatore di grande qualità che abbina anche lo sforzo, è un top player".

Preparazione mirata ad arrivare ora in condizione? "Non sono d'accordo con la tesi. Nel calcio di oggi con i calendari superaffollati non si può programmare di partire piano per arrivare oggi. Non erano appropriati prima questi concetti figuriamoci oggi. Forse poteva essere gestita meglio il periodo dei Mondiali tanto da partire un po' così. La gestione settimanale e del singolo giocatore che inserito nel puzzle di squadra ha portato ad un miglioramento della squadra che oggi si esprime a livelli alti. Credo che la gestione da gennaio in poi sia stata ottima. Dopo i Mondiali ritrovando il gruppo unito ha proposto un lavoro che ha portato la squadra al massimo".

Dodo ha trovato lo smalto giusto? Oggi è un giocatore importante. Non lo conoscevo ma me lo descrivevano come calciatore importante e per questo ero deluso dalla sua prima parte di stagione. Ma veniva dalla sospensione del campionato. Per questo la preparazione deve essere individuale più che di squadra perché ogni giocatore ha delle specifiche, in particolare in questa stagione con il Mondiale, c'è chi ha giocato 3 partite, chi tutte, chi aveva infortuni... Per questo il lavoro va personalizzato. Ora Dodo fa delle accelerate straordinarie per esempio. La gestione del calciatore è importante, giocando ogni tre giorni è impossibile parlare di lavoro di preparazione ma di mantenimento e di gestione del calciatore, nel recupero post gara, che poi se tutti i tasselli vanno al proprio posto portano a prestazioni come ieri.

Si manterrà questa condizione fino alle finali? Fare previsioni è sempre difficile e non è di buon gusto. Ma vista la squadra di metà aprile 45 giorni la condizione la mantieni. Poi vorrei fare i complimenti ad Italiano che è uno dei migliori a livello italiano per quello che ha portato.