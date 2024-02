FIORENTINA, Una settimana per fermare il declino

FirenzeViola.it

Dopo la sconfitta patita a Lecce, Italiano, tecnico criticato da alcuni, ma stimato dai più, eppure forse non proprio amato nel suo destino fantozziano (mi ami? no ti stimo moltissimo). Italiano, si diceva, avrà adesso un’intera settimana per preparare la prossima gara di campionato col Frosinone. Il tecnico viola dovrà assorbire gli squilibri della sua rosa, carente in alcuni reparti, ricca in altri. Già perché se la Fiorentina è povera di esterni, dopo il mercato di gennaio ha tre prime punte.

Anche in difesa, dopo l’addio di Mina, si andrà avanti con gli uomini contati e con la necessità o di lanciare il giovane Comuzzo o di adattare qualche giocatore( sport nel quale Italiano s’è dovuto misurare spesso non sempre con risultati accettabili). Tuttavia sette giorni pieni di lavoro, una rarità nel calendario fitto d’impegni dei viola, porteranno forse un equilibrio nella gestione schizofrenica della rosa della Fiorentina. Insomma Italiano potrà capire e farci capire con quale modulo e con quali uomini affronterà il proseguo della stagione.

La società non gli ha preso i giocatori che voleva, ma adesso tocca a lui, che di mestiere è allenatore, fare le scelte e mettere in campo la formazione: con tre o quattro difensori, con x o y punte. Sperando di ricominciare a vincere e fermare il declino che ha già fatto scivolare i viola dal quarto all’ottavo posto in attesa del finale della sfida tra Atalanta e Lazio. Il tempo per lavorarci stavolta c’è, senza il bisogno di improvvisare esterni Bonaventura o Nzola, esponendoli a brutte figure.