FIORENTINA, Trattativa in chiusura per il belga Vranckx

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è in chiusura per il centrocampista ex Milan Aster Vranckx. La squadra gigliata vorrebbe acquistare il belga dal Wolfsburg a titolo definitivo. Il classe 2002 con la maglia rossonera, la passata stagione ha disputato nove partite realizzando un assist. La cifra si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Di seguito il tweet: