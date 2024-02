FIORENTINA, Quarta e Kouamé out anche a Torino

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 29 FEB - La Fiorentina continua la preparazione della trasferta che la vedrà impegnata sabato sera con il Torino: rispetto alla gara vinta domenica sulla Lazio Vincenzo Italiano non recupera né Martinez Quarta né Christian Kouamé. Il difensore argentino è stato in ospedale dopo la colica renale che lo ha costretto a saltare la gara di domenica scorsa contro la Lazio mentre l'esterno ivoriano è atteso da nuovi controlli dopo la malaria contratta al rientro dalla Coppa d'Africa: con ogni probabilità dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima settimana. Il tecnico viola deciderà in queste ore se convocare Dodò per Torino: il brasiliano manca da fine settembre quando si ruppe il crociato nei minuti iniziali dalla gara con l'Udinese. Nelle ultime settimane è tornato ad allenarsi con i compagni in vista del rientro che sarà comunque graduale.

Lo stesso vale per Castrovilli, pure lui assente da tempo dopo un nuovo intervento al ginocchio. Di sicuro Italiano ha bisogno di tutti i suoi giocatori per la volata finale: già da qui ai primi di aprile la Fiorentina dovrà affrontare un autentico tour de force che la vedrà sfidare il Torino (sabato), poi Roma e Milan in casa e Atalanta e Juventus fuori, nel mezzo gli ottavi di Conference con il Maccabi Haifa (primo round giovedì prossimo sul neutro di Budapest, ritorno la settimana dopo al Franchi) e la semifinale d'andata di Coppa Italia a Firenze contro l'Atalanta. Partite che decideranno la stagione dei viola, nel frattempo rigenerati dall'importante successo conquistato in rimonta domenica scorsa contro la Lazio nonostante quattro pali colpiti e un rigore fallito dallo specialista Nico Gonzalez. (ANSA).