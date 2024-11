FIORENTINA, La probabile formazione contro il Pafos

FirenzeViola.it

Questa sera la Fiorentina sarà impegnata nella quarta sfida della fase a gironi di Conference League contro i ciprioti del Pafos. Gli uomini di Raffaele Palladino, reduci dalla sconfitta contro l’Apoel, sono obbligati a trovare la vittoria per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il tecnico viola, tuttavia, ha ancora qualche dubbio sulla formazione che scenderà in campo al “Franchi”.

Tra i pali, spazio a Pietro Terracciano, il portiere designato per la Conference League, mentre De Gea godrà di un turno di riposo. Sugli esterni difensivi, Kayode e Parisi prenderanno il posto di Dodo e Gosens, anch’essi preservati per i prossimi impegni. In mezzo alla difesa, come confermato da Italiano in conferenza stampa, ci sarà Pongracic, affiancato dal vicecapitano Martinez Quarta.

A centrocampo tornerà dal primo minuto Mandragora, che farà coppia con uno tra Cataldi e Adli, con il francese leggermente favorito. Sulle fasce offensive, Ikoné sarà ancora una volta “l’uomo delle coppe”, mentre Sottil agirà sulla corsia opposta. Al centro dell’attacco, Palladino punterà su Beltrán nel ruolo di trequartista, pronto a supportare Kouamé, scelto come punta centrale. L’ivoriano avrà l’occasione di dimostrare di essere il vero vice-Kean di questa Fiorentina.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 28 Martinez Quarta, 5 Pongracic, 65 Parisi; 8 Mandragora, 29 Adli; 11 Ikoné, 9 Beltran, 7 Sottil; 99 Kouame.

PAFOS (4-2-3-1): 1 Ivusic; 7 Bruno, 5 Goldar, 23 Luckassen, 19 Silva; 88 Pepe, 16 Tanlogno; 11 Jaja, 30 Dragomir, 22 Tankovic; 10 Jairo.