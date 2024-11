FIORENTINA-INTER, Ferrovia e tre settori già sold-out

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Curva Ferrovia è già sold-out in vista della prossima partita casalinga della Fiorentina in campionato contro l'Inter tra 10 giorni, ma c'è di più. Come raccolto da Firenzeviola.it, sono già esauriti i settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna. Per la gara è possibile sfruttare il ticket swap mentre la cessione libera non è prevista.