FIORENTINA, Il punto su i calciatori in prestito

Con la fine del 2022 si chiude la prima parte di stagione anche per i tanti giocatori di proprietà della Fiorentina che la società ha deciso di mandare a giocare altrove. Per alcuni il temporaneo allontanamento dal capoluogo toscano è servito per trovare maggiore minutaggio e mettersi così in mostra per il futuro rientro a Firenze, per altri invece questo non sta dando i frutti sperati.

Chi sicuramente non sarà contento della prima parte di stagione fino ad ora trascorsa è Gabriele Ferrarini. Il terzino destro classe 2000, in prestito al Monza di Palladino, non è fin qui mai sceso in campo, non riuscendo quindi a dare continuità all'ottima stagione giocata l'anno scorso a Perugia. Un altro giovane viola che fino ad oggi ha trovato pochissimo spazio è Edoardo Pierozzi. Il classe 2001, dopo una buona prima stagione in Serie B ad Alessandria, non sta trovando spazio nel Palermo di Corini, facendo registrare solo due presenze. Chi non sta trovando spazio per motivi diversi dalla scelta tecnica è invece Davide Gentile. Il classe 2003, in prestito alla Pro Vercelli insieme a Corradini (per lui diverse partenze dal 1'), ha infatti subito nel mese di ottobre un infortunio alla spalla e fino ad oggi è sempre stato fermo ai box.

Chi invece sta traendo beneficio dal prestito è Niccolò Pierozzi. Il fratello gemello di Edoardo è un titolare inamovibile nella Reggina di mister Inzaghi e le due reti e i due assist, sommati ad ottime prestazioni, non stanno infatti lasciando indifferente la società viola, che starebbe pensando di riportarlo a Firenze in vista della prossima stagione come vice Dodò. Oltre a lui, chi in Serie B sta trovando spazio sono sicuramente Gabriele Gori e Christian Dalle Mura (CLICCA QUI per leggere l'intervista esclusiva di FV). Il primo è compagno di squadra di Pierozzi a Reggio Calabria e ha fin qui collezionato 18 presenze e due reti. Il secondo, in prestito alla Spal, è un titolare della difesa di De Rossi e sta via via mettendo in fila ottime prestazioni.

Chi invece sta trascorrendo il prestito all'estero, sono Kokorin e Rasmussen. Il russo, in prestito all'Aris Limassol, è diventato in pochissimo tempo la stella della squadra, andando in rete in ben cinque occasioni nelle prime 10 gare. L'ex Empoli al Feyenoord sta invece faticando, dopo un primo momento in cui sembrava essersi imposto come titolare.