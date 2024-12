FIORENTINA FEMM, Vittoria in rimonta 3-1 contro la Samp

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina torna a vincere. Dopo tre gare senza vittoria le ragazze di De La Fuente tornano al successo in trasferta contro la Sampdoria. Allo stadio La Sciorba finisce 3-1 con la formazione gigliata che è stata brava a rimontare l'iniziale vantaggio blucerchiato firmato da Della Peruta al 28'. Nella ripresa Severini trova il pareggio al 64' e poi, nel finale, sono Johannsdottir, solamente un minuto dopo il suo ingresso in campo, e Boquete a ribaltare il risultato. Fiorentina che adesso, aspettando la gara dell'Inter impegnata domani sera contro il Milan, sale al secondo posto in classifica a quota 26 punti.