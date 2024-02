FIORENTINA FEMM, Viola recupera due volte sul Milan

Termina 2-2 la sfida tra Milan e Fiorentina valida per la quindicesima giornata di Serie A. Viola che salgono così a quota 33 punti, uno in meno della Juventus, rimanendo in terza posizione con le bianconere che però devono ancora giocare contro la capolista Roma. Viola che sono riuscite per due volte, grazie alle reti di Janogy al 20' e di Agard nella seconda frazione di gioco, a pareggiare il vantaggio rossonero. Per il Milan a segno, rispettivamente al 15' e al 40', di Dubacova e Staskova.