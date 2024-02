FIORENTINA FEMM, Vince la Roma. Viola terze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'ultima gara della stagione regolare la Roma 1-0 batte al Viola Park la Fiorentina che quindi rimane al terzo posto in classifica. Partita decisa dalla rete alla fine del primo tempo di Manuela Giuliano che ha freddato Schroffenegger su assist di Haavi. Dopo un primo tempo a senso unico in favore delle capitoline, nella ripresa le gigliate hanno provato a pareggiare senza però riuscire a battere il portiere giallorosso Caesar. Da sottolineare anche una svista arbitrale. Ad inizio secondo tempo Linari stende Longo, per il direttore di gara è tutto regolare ma dal replay il fallo è evidente.