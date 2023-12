FIORENTINA, Ecco il calendario di gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione oggi in edicola, con l'imminente arrivo del nuovo anno, fa il punto sugli impegni viola del prossimo gennaio. Partendo dalla Supercoppa perché ieri, finalmente, la Lega Serie A ha emesso un verdetto definitivo. Fiorentina-Napoli si giocherà a Riyadh il 18 gennaio, mentre il giorno dopo è in programma Inter-Lazio e il 22 la finale. Tutte le partite si giocheranno in gara secca, con subito i calci di rigore in caso di pareggio nei 90 minuti, alle 20 italiane (le 22 in Arabia) al ‘Al-Awwal Park Stadium'. L'unico dubbio adesso rimane quando si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna al Franchi, se il 9 o il 10 gennaio(la Fiorentina, nel comunicato uscito ieri sui biglietti per la gara, parla di 9 gennaio alle 21 con data da confermare).

Poi ci sarà il campionato con l'appuntamento sabato 6 gennaio, per l'Epifania, al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo-Fiorentina e il 14 per la sfida contro l'Udinese al Franchi. Infine a chiudere il primo mese del 2024 la complicata sfida contro l'Inter. Slitta invece a San Valentino, il 14 febbraio, il match tra Fiorentina e Bologna.