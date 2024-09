FIORENTINA, Anno zero. Rivoluzione e tante soluzioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quello della Fiorentina sarà un anno zero, un anno di ripartenza. E non poteva essere altrimenti, scrive Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il cambio di guida tecnica all'insegna della discontinuità da un punto di vista tattico. Il nuovo ciclo targato Palladino è partito con qualche difficoltà, quattro pareggi nelle prime quattro uscite stagionali, ma l'arrivo nell'ultima settimana di mercato di tanti giocatori ha portato tante soluzioni diverse al tecnico campano. L'unico ruolo vacante sembra essere quello dell'alternativa a Moise Kean come centravanti, anche se Palladino ha più volte sottolineato come Beltran possa essere impiegato da prima punta. In difesa non è arrivato il difensore di esperienza ma con l'arrivo di Matias Moreno la retroguardia viola, quantomeno a livello numerico adesso è al completo. Riguardo alle corsie laterali Palladino può contare su due opzioni, Dodo E Kayode, a destra e addirittura tre a sinistra con Gosens che è andato ad aggiungersi alla coppia Biraghi Parisi.

Con gli arrivi, oltre che di Richardson, di Adli, Bove e Cataldi, i viola hanno una mediana composta di giocatori con caratteristiche sia di quantità che di qualità capaci di adattarsi a varie soluzioni tattiche. In avanti poi c'è attesa per vedere in campo Gudmundsson che potrebbe giocare dietro a Kean in coppia con Colpani, ma anche come unico trequartista alle spalle di Kean e Beltran o addirittura in coppia con l'attaccante azzurro. Insomma tante soluzioni e possibilità per questo anno zero della Fiorentina.