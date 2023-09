FIORENTINA, A San Siro si scioglie: poker dell'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Poca Fiorentina, complice forse la stanchezza delle tante gare ravvicinate giocate, e troppa Inter che a San Siro cala il poker contro i viola (4-0 il finale), con un super Thuram (gol, assist e rigore procurato) e la doppietta di Lautaro. La Fiorentina parte bene ma dopo 23 minuti Thuram di testa anticipa Biraghi e sblocca il risultato. Da quel momento la Fiorentina sparisce e concede il campo all'Inter che dalle fasce trova tante occasioni che Thuram e Lautaro non sfruttano.

Nella ripresa nonostante i cambi di Italiano che ridisegna l'attacco impalpabile dei primi 45 minuti, il film non cambia e dopo un palo di Dumfries, Lautaro raddoppia al 53' su assist di Thuram. Lo stesso francese al 58', con la Fiorentina in bambola, conquista anche un rigore per la sua squadra . Christensen esce travolgendo il figlio d'arte e dal dischetto Calhanoglu non sbaglia. Al 73' Lautaro su cross del neo entrato Cuadrado infila Christensen con il pallone del 4-0. Nel finale si vede più Fiorentina, che prova almeno a salvare la faccia, mentre Christensen riesce a negare la tripletta a Lautaro, mai domo, facendosi anche male per bloccare la palla.