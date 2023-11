FIORENTINA, 100^ presenza per Duncan e Kouame

FirenzeViola.it

Avento preso parte alla gara tra Milan e Fiorentina, Alfred Duncan e Christian Kouame hanno entrambi raggiunto la centesima presenza in gare ufficiali con la maglia viola. Per il ghanese 86 di queste sono arrivate in campionato, 7 in Coppa Italia e 7 in Conference League; per l'ivoriano, invece, sono 77 quelle di campionato, 6 quelle in Coppa Italia e 17 in Conference League.