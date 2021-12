FIORE-UDINESE, Biglietti da domani: per gli U14...

Come annunciato dalla Fiorentina attraverso il suo sito ufficiale, il 2022 ricomincia con la 20^ giornata del campionato di Serie A e vede la squadra viola impegnata al Franchi contro l’Udinese, giovedì 6 Gennaio alle ore 20:45 La vendita dei biglietti avverrà in un’unica fase di vendita libera a partire da Giovedì 30 Dicembre alle ore 15:00 e fino all’inizio della gara il 6 Gennaio. I tifosi Under-14 potranno usufruire del biglietto omaggio nei settori di Curva Fiesole e Curva Ferrovia, e di un prezzo ridotto di 5€ in tutti gli altri settori. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone. I prezzi varieranno dai 120 € della tribuna vip ai 10 € delle due curve. Stesso prezzo per il settore ospiti, dedicato ovviamente ai sostenitori dell'Udinese.