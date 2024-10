FIO-TNS 0-0, Tanto possesso e un palo: è pari all’intervallo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Reti bianche ancora al Franchi, dove la Fiorentina non riesce a sfondare la linea del The New Saints. Per i viola un’occasione ghiotta sprecata da Ikone dopo pochi minuti, che a tu per tu con il portiere avversario non riesce a trovare lo specchio della porta, e un incrocio colpito da Mandragora, che nell’occasione si è fatto male ad un ginocchio ed è uscito in lacrime.