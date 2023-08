FIO-SES, I viola dilagano: il parziale al 45' è 5-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina conduce il primo tempo con il parziale di 5-0. Un risultato che fa capire come la gara sia stata a senso unico nonostante i tanti giovani e pseudo-riserve messe in campo da Italiano. Sblocca Comuzzo al 5' e mette la partita in discesa. Al 13' raddoppio di Sabiri dopo una combinazione con Jovic. Al 20' Kouame provoca l'autorete di Pane e lo stesso ivoriano è bravo al 20' di ribadire in rete un pallone sul quale era scivolato Jovic che poi gliel'appoggia. Al 38' nuovo autogol del Sestri con lo sfortunato Parlanti.