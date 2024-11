FIO-PAF, Sara un Franchi semi-vuoto con 12mila tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'occasione non è certamente da serata di gala. Stasera, il Franchi, infatti, come si legge nelle pagine della Gazzetta dello Sport, conterà 12.000 spettatori per la sfida di Conference League contro il Pafos. Uno stadio mezzo vuoto, invece, non ci sarà per la partita di domenica contro l'Inter, campioni d'Italia. I biglietti per quella gara sono quasi esauriti, con oltre 21.000 già venduti. Restano disponibili solo alcuni tagliandi per le tribune Vip e d'onore. Si prevede la presenza di Luciano Spalletti in tribuna.