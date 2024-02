FIO-LAZ 1-1, Rigore di Nico: la palla sul palo al 68'!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 68’ la Fiorentina spreca una grande chance per andare in vantaggio, centrando il quarto palo della partita: su calcio di rigore per fallo di Romagnoli su Belotti, dal dischetto si presenta Nico Gonzalez che apre troppo il piattone e centra il palo alla destra di Provedel. Secondo rigore di fila fallito dal numero 10 viola in stagione.