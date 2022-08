FIO-JUV, Da oggi i biglietti: tutti i prezzi del big match

Sabato 3 Settembre alle 15.00, la Fiorentina tornerà in campo allo stadio Artemio Franchi per la sfida contro la Juventus valevole per la 5a giornata di campionato Serie A Tim. La vendita dei biglietti ha già avuto inizio oggi, lunedì 29 agosto, alle ore 12.00 e avverrà in un’unica fase. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. I prezzi comunicati dal club (per ciò che riguarda la cifra intera) vanno dai 270 euro della tribuna coperta ai 30 delle curve e del settore ospiti. Ecco nel dettaglio i tagliandi previsti per il match fra Fiorentina e Juventus: