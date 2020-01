FIO-GENOA, I convocati di Iachini: out Boateng

Iachini deve ancora fare a meno di Boateng in vista della prossima sfida contro il Genoa, oltre a Dalbert out per squalifica. Ecco la lista completa in vista della sfida di domani:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Sottil, Vlahovic