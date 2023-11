FIO-GENK, Arbitra l'olandese Joey Koij: la terna di giovedì

Sarà Joey Kooij ad arbitrare Fiorentina-Genk: giovedì sera al Franchi sarà protagonista una terna tutta olandese, con Joost van Zuilen e Roy De Nas a coadiuvare il connazionale come assistenti. Al Var ci sarà un altro olandese, Jeroen Manschot, stessa provenienza anche di Erwin Blank (assistente Var) e Alex Bos (quarto uomo). Queste la designazione Uefa per il match di giovedì sera (fischio d'inizio ore 21), valida per la quinta giornata di Conference League.