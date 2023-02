FIO-EMP, Viola salvata da Cabral nel finale:1-1

La Fiorentina tira fuori l'orgoglio e con un'incornata di Cabral (subentrato a Jovic) sulla traversa di Dodo trova il pareggio al 40' della ripresa per l'1-1 contro l'Empoli. Un punto che nuon muove molto la classifica ma che evita il filotto di sconfitte in campionato dove la Fiorentina si è rimessa il solito abito dimesso, al posto dello smoking europeo. E pensare che nel primo tempo la Fiorentina aveva dominato per mezzora, con qualche buona occasione non concretizzata, poi al primo affondo dell'Empoli era andata in svantaggio ad opera di Cambiaghi - su erroraccio di Amrabat -e la gara aveva cambiato improvvisamente volto dando coraggio e altre occasioni agli azzurri. Nel primo tempo c'erano stati anche due gol, di Barak al 39' e di Caputo al 43', annullati dall'arbitro su segnalazione del Var. A fine gara la Fiorentina ha tentato in tutti i modi anche a vincerla (sul fischio finale c'è stato anche un ceck per un possibile penalty per i viola) ma la rimonta è riuscita a metà.