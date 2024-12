FIO-EMP, La Viola reagisce ma non basta: 2-2 e rigori

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È una Fiorentina scesa in campo con tutt’altro spirito quella vista nel secondo tempo. Soprattutto dopo i cambi che vedono l’ingresso in partita di Richardson e Ikoné, decisivi nel non lasciare mai l’Empoli uscire dalla propria area. È proprio da un’intuizione di Richardson che nasce il primo gol, con Kean che appoggia in tap-in dopo una respinta di Seghetti su un tiro di Sottil.

Il raddoppio arriva grazie a Sottil, che sfrutta il dominio della Viola in questa fase del match: un gol dei suoi, con un destro da fuori area deviato da Gosens, ma comunque assegnato a lui. L’Empoli, però, risponde con i suoi cambi, inserendo i titolari, e appena cinque minuti dopo il sorpasso viola, trova il pareggio con S. Esposito. Nel finale, la Fiorentina ci prova in ogni modo, ma un super Seghetti e un salvataggio sulla linea di Viti rovinano la festa. Come un anno fa contro il Parma, si andrà ai rigori, stavolta senza passare dai supplementari.